Mazbatalar hizmet sözüyle alındı

AK Parti Adana
milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu, Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru, Adana İl Seçim Kurulu Başkanı Özkan Yenidünya'dan mazbatalarını aldı. Başkan Yenidünya milletvekillerine başarı diledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Hemşerilerimizin sorunlarını çözmek için vekil arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışacağız" diyerek teşkilat çalışanlarına teşekkür etti. Adana Adliyesi'ndeki mazbata törenine milletvekilleri, il başkan Fikret Yeni, partililer hazır bulundu. Mazbatalarını alan vekiller partililerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Sarıeroğlu, Adana'nın şahlanış döneminin startını verdiklerini belirterek, "Hizmetler, yatırımlar, istihdamın artırılması için çalışacağız. Tarımda, sanayide turizmde her alanda söz verdiğimiz çalışmaları gerçekleştireceğiz" diye konuştu. ELVAN'DAN BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU
Mersin'de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da aralarında olduğu AK Parti Mersin milletvekilleri mazbatalarını aldı. Kentte AK Parti'den milletvekili seçilen Lütfi Elvan, Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan Mersin Adliyesi'ndeki törende mazbatalarını aldı. Elvan, burada yaptığı konuşmada, milletvekili seçilenleri tebrik ederek, "İnşallah birlik ve huzur içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Törenin ardından milletvekilleri, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi. GÜL: GAZİANTEP'İN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bundan sonra Türkiye'nin hedeflerine daha emin adımlarla ulaşacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Beraberindeki milletvekilleriyle geldiği Gaziantep
Adliyesinde mazbatasını alan Gül, milletin tercihiyle 24 Haziran akşamı büyük bir zafer yaşandığını ifade etti.Seçim sonuçlarını "Adam kazandı, milletin adamı kazandı" diye yorumlayan Gül, hem cumhurbaşkanlığında hem de milletvekili seçimlerinde halkın tercihini ortaya koyduğunu vurguladı. Gül, 24 Haziran seçimlerinin ardından yeni bir hükümet sistemine geçildiğini belirtti. Gaziantep milletvekili olarak ekip arkadaşlarıyla birlikte kenti daha da büyütmeye çalışacaklarını vurgulayan Gül, seçim döneminde çalışmalarına destek olan parti mensuplarına da teşekkür etti.