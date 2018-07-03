Mersin’de turizmciler sezona umutlu bakıyor

Mersin
'in Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, Ramazan ayı, seçimler ve sınavların da etkisiyle Mayıs ile Haziran ayında turizmden yeterli payı alamadıklarını ancak bundan sonra umutlu olduklarını ifade etti. Silifke Turizmini Tanıtma ve Geliştirme Derneği Yönetim kurulu adına açıklama yapan Başkan Ali Küçük, "Artık turizm sezonu bugünden itibaren başlıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde geç kalmış bir sezon yaşıyoruz. Turizmde bir patlama bekliyoruz" dedi. RAFTİNG VE SAFARİ
"Tatilcilerimize tavsiyemiz erkenden rezervasyon yaptırmalarıdır" diye konuşan Ali Küçük, "Çünkü yer bulmada zorlanabilirler. Bölgemizde deniz, kum güneş ve kültür turlarının dışında yat turları ile sabah sekizden akşam altıya kadar Doğu Akdeniz'in en güzel koyları ve adalarını gezme imkanı sunuyoruz. Dalış turları, olta balık turları, bölgemizde faaliyet vermektedir. Aynı zamanda yaylalarımızda gerçek Yörük Türkmen kültürünün en güzel örneklerini görebilirsiniz. Silifke lezzetlerini tadabilirsiniz. Rafting ve safari yapabilirsiniz" dedi.