OSB’lere yönelik toplantı, Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında yapıldı

VALİ
Mahmut Demirtaş, Adana
'da kurulması ve genişletilmesi planlanan Organize Sanayi Bölgeleri'ne yönelik toplantıya başkanlık yaptı. Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Süzen, Adana Defterdarı Emin Temiz ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. NAZIM İMAR PLANLARI ONAYLANDI
Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurulması planlanan Gıda Organize Sanayi Bölgesi ile Mobilyacılar ve Mahrukatçılar sitelerine yönelik bölgeler ile Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan nazım imar planlarına ilişkin kararların ardından yapılması gereken çalışmalar detaylarıyla ele alındı. "KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni de içeren ve toplam dört alanı kapsayan söz konusu bölgelere yönelik nazım imar planlarının Büyükşehir Belediyesi'nce onaylanmasının ardından, oluşturulması planlanan Organize Sanayi Bölgelerine yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Vali Demirtaş, emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.