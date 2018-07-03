Şampiyonlardan ziyaret

KANADA'NIN
düzenlenen RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası'nda Dünya Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi
Robot Futbol Takımı (NEUIslanders), Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit'i makamında ziyaret etti. Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Günsel ile Robot Futbol Takımı ekibi Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit'e, Yakın Doğu Üniversitesi 3D Laboratuarında mekanik ve elektronik tasarımları yapılan ve yapay zeka kodlamaları % 100 Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geliştirilen Robot Futbol Takımının başarıya giden yolunu anlattı. ZIYARETTE,
2050 yılında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupasında şampiyon olacak takımla, Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımının bir dostluk maçı yapabilmenin hedef olarak belirlendiği de ifade edildi. Bakan Cemal Özyiğit; "İleri vizyon sahibi Yakın Doğu Üniversitesi'nin ülkemize getirdiği dünya şampiyonluğunu takdir ediyorum" dedi.