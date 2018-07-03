Suudi prenslerin tespihleri Adana’dan

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15 yıldır tespih üreten İsmail Şimşek, yılda ortalama 500 bin adet üretim yaptıklarını, bunun 30 binini ihraç ettiklerini, Suudi prenslerinin de özel tasarımlı siparişler verdiklerini söyledi. Babasından öğrendiği mesleği 15 yıldır devam ettirdiğini belirten İsmail Şimşek, dizilerin de etkisiyle tespihlere son zamanlarda ilginin arttığını söyledi. Tespihin Osmanlı'dan günümüze kadar toplumun ilgi odağı olduğunu ifade eden Şimşek, "Günümüzde tespih teknolojiyle birlikte daha da gelişti. Şimdi daha farklı materyaller ve doğal taşlar kullanılıyor" dedi. Tespihlerin günümüzde bir araba ya da ev ile takas edildiğine dikkat çeken Şimşek, "Avrupa'da 15 ülkeye yakın tespih ihracatımız var. Amerika'ya kadar tespih gönderiyoruz" dedi. Şimşek, Ortadoğu'ya da tespit sattıklarını vurgulayarak, "Daha çok Suudi Arabistan'a gönderiyoruz tespihleri. Onlar tespihi çok severler ve korkunç rakamlar öderler. Prensler özellikle kullandıkları tespihler bir tek kendilerinde olsun isterler ve özel olmasını isterler. Suudi prensleri için fiyatın önemli değil, 100 bin liraya tespih sattığımız zamanlar oluyor" dedi.