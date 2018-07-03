Yaşlı kadın yüzünden cinayette haksız tahrik indirimi istendi

ADANA'DA
yaşlı kadına bakma meselesi yüzünden çıkan tartışmada Ahmet Kalo'yu (28) bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen tutuklu Ahmet Sarban (48) ve oğlu tutuksuz Yunus Emre'nin (24) "kasten öldürme ve iştirak" suçundan yargılanmalarına devam edildi. Evlerine baskına gelindiğini ileri süren tutuklu sanık Ahmet Sarban'ın cezai ehliyetinin tam olduğu bildirildi. Savcı, mütalaasında Ahmet Sarban'ın müebbet hapisle cezalandırılmasını ve cezasından haksız tahrik indirimi yapılmasını istedi. Adana
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ahmet Sarban'ın cezai ehliyetinin tam olduğu bildirildi. Sanıklar, Kalo'nun küfür edip, silahla kendilerine saldırmak istediğini ileri sürdü. Ahmet Sarban bıçağı kendisinin salladığını söyledi. Yunus Emre ise kavgaya karıştığını ancak bıçakla vurmadığını öne sürdü. Ölenin yakınları, sanıkları yalanlayarak en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Savcı, olayı Ahmet Sarban'ın gerçekleştirdiğini belirterek müebbet hapisle cezalandırılmasını ancak haksız tahrik indirimi yapılmasını istedi. Yunus Emre'nin de yaralamadan cezalandırılması ve tahrik indirimi talep edildi.