167 deniz şehidi için Akdeniz’e açıldılar

MERSİN'İN
Anamur ve Bozyazı ilçelerinde Kabotaj Bayramının 92'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında balıkçı tekneleri ve troller, Sahil Güvenlik Botunun öncülüğünde 23 Haziran 1941 tarihinde düşmanlar tarafından batırılan Refah Şilebi'nde şehit düşen 167 deniz şehidi için denize açıldı. Düzenlenen törene Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Aydıncık Kaymakamı Mehmet Erkan Türker ile protokol ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen törende Liman Başkanı İsmail Ak, "Deniz Kuvvetleri gücümüzü arttırmak için yurt dışında yaptırılan 4 denizaltını teslim almak üzere 23 Haziran 1941 tarihinde Refah Şilebi ile Mersin
'den hareket eden 15 subayı, 16 Hava Harp Okulu öğrencisi, 48 astsubay, 63 deniz eri ve 25 mürettebattan oluşan 167 denizci şehidimizi rahmetle anıyoruz" dedi. Törenin ardından Anamur İskelesi'nin yapımının devam etmesi nedeni ile balıkçılar Bozyazı Balıkçı barınağında toplandı. Anamur ve Bozyazı'nın en yaşlı kaptanı Salih Erdem'e (62) Anamur Kaymakamı Kurdoğlu ve Aydıncık Kaymakamı Türker tarafından plaket verildi.