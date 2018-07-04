ÇALIŞMA
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Teşkilatlarımız kapı kapı gezdiler. Önemli olan üç konu vardı. Birincisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk başkan yapmaktı. İkincisi partimizi açık ara fark atarak birinci parti yapmaktı. Bunları başardık. Adana
'da bugüne kadar almış olduğumuz oyun en yükseğini aldık. Daha çok çalışacağız. Hem ülkemiz hem de kentimiz Adana ile ilgili büyük hayallerimiz, hedeflerimiz var." dedi. TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi sonrası partisinin İmamoğlu, Aladağ, Karaisali ve Pozantı ilçe başkanlıklarına da teşekkür ziyaretinde bulunarak üç günde 15 ilçe gezisini tamamlayan Sarıeroğlu, seçim süresince gece-gündüz demeden çalışan teşkilatları tebrik etti. İmamoğlu ilçe teşkilatını ziyaretinde konuşan Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim startı talimatı verdiğini anımsatarak, kendilerinin de Adana'da da yerel seçim startı verdiklerini belirtti. DURMAK YOK
Sarıeroğlu, konuşmasında, "İmamoğlu'na yakışan AK belediyeciliktir. Durmak yok yola devam" dedi. "Adana'da bugüne kadar almış olduğumuz oyun en yükseğini almaktı. Bunları başardık. Daha çok çalışacağız. Hem ülkemiz hem de kentimiz Adana ile ilgili büyük hayallerimiz, hedeflerimiz var. Vakit hizmet, iş zamanı. Yeni bir kan, tecrübeyle birleşerek kentimiz Adana'yı güzelliklerle buluşturacağız" diye konuştu.