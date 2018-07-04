Altınözülü hentbolcular Türkiye şampiyonu

HATAY
'IN Altınözü Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı, Antalya
Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Hentbol Şampiyonası Minik Erkekler kategorisinde, şampiyon oldu. Toplamda 22 takımın mücadele ettiği kategoride Hatay'ı temsil eden Altınözü Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı B grubunda rakiplerini yenerek lider çıktı. Önce çeyrek daha sonra yarı finaldeki rakiplerini de mağlup eden minikler finale adını yazdırdı. Finalde Bursa Spor Kulübü ile karşılaşan ve heyecan dolu anlara sahne olan karşılaşmada rakibini 18-16'lı skorla yenen Altınözülü hentbolcular şampiyon oldu. Takımı kutlayan Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, çalışacak spor salonlarının olmadığı halde şampiyonluğa imza atmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Kaymakam Uygur, "İlçemize ilk kupayı getiren takımımızı yürekten kutluyorum ve onlarla gurur duyuyoruz" dedi.