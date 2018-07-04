Azra Samsun’dan derece ile döndü

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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Yıldız kızlar Olimpik Yay'da Türkiye 4.sü olan Saadet Azra Akın'ı makamında kabul etti. Antalya
'da gerçekleştirilen Okullar arası Türkiye Okçuluk Şampiyonası'ndan bronz madalya kazanan Azra Akın'ı tebrik eden Ataşbak, "Azra'nın öncülüğünde okçularımızdan başarılarını artırarak devam ettirmelerini bekliyorum" dedi. BAŞARI BÜYÜK
Akın'ın antrenörü Akın Eskitütüncü, antrenmanlarda Milli Takım ve TOHM programlarını uyguladıklarına vurgu yaparak, "Şimdi önümüzde bu ay Samsun'da gerçekleştirilecek 13-14 yaş Türkiye Şampiyonası var. Sporcularımızdan burada da dereceler bekliyoruz. Elde ettiğimiz başarılarda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Abdulkadir Ataşbak'tan aldığımız destek çok büyük" dedi.