Böğürtlen toplanıyor

BUGÜN NELER OLDU

meyve sebze üretiminde önemli merkezlerinden olan Silifke ilçesinde böğürtlen hasadı başladı. Silifke Böğürtlen Üreticileri Birliği Başkanı ve üretici Fatih Güngör, hasadın ardından yaptığı açıklamada, ilk böğürtlen hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Böğürtlenin reçel, dondurma, marmelat ve kozmetik sanayisinde kullanıldığını belirten Güngör, hasat edilen ürünlerin gelen talebe göre Türkiye'nin çeşitli illerine kilogramı 5 liradan gönderildiğini kaydetti. İlçede 130 dönüm arazide yaklaşık 300 ton böğürtlen üretildiğini ifade eden Güngör, "Silifke'nin uygun iklimi sayesinde böğürtlen hasadı diğer illere göre daha erken yapılıyor.