Ceyhan zabıtasından hijyen denetimi

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Belediyesi zabıta ekipleri, halkın daha sağlıklı, güvenilir ve hijyenik ortamlarda hizmet alabilmesi için ilçe genelinde bayan kuaförleri, okul kantinleri ve fırınların denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkan vekili Ali Alper Boydak'ın talimatı ile zabıta ekipleri, kadın kuaförlerini, okul kantinlerini ve fırınları denetledi. Denetimlerde hijyen ve denetim kurullarına uyulması için çalışmalar yapılarak, eksiklikler giderildi. Kurallara uyan firmalara Belediye Başkan vekili Ali Alper Boydak adına teşekkür eden Ceyhan Zabıta Müdürü Mustafa Yeşbek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini, kurallara uymayanların gerekli cezalara maruz kalacağını dile getirdi. Ayrıca Ceyhan Belediyesi zabıta ekipleri, yurda kaçak ve yasadışı yollardan girişi yapılan ve yasadışı izinsiz üretim esnasında ele geçirilen alkollü içki ile kaçak sigaraları İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri imha etti.