Demirspor’dan kongreye davet

ADANA
Demirspor Kulüp Başkanı Kazım Bozan, kongre üyelerini bugün saat 13.00'te Adana
Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılacak kongreye davet etti. Başkan Kazım Bozan, yazılı bir açıklama yaparak, kongre üyelerinin yapılacak olağanüstü kongreye katılımlarını istedi. Bozan, "Büyük Adana Demirspor taraftarı ve camiasının daha iyi olması için yapamayacağım hiçbir şeyin olmadığını bugün oluşacak yönetim kurulundan sonra herkes çok daha iyi anlayacaktır" dedi. "İlk kongrede neden bu fedakarlığı yaptığımı tüm kamuoyu ve Adana Demirspor camiası net olarak görecektir" diye konuşan Bozan, "Adana Demirspor'un daha iyi ve daha güçlü yönetilmesi konusunda ben gerekeni yaptım. Bundan sonraki süreçlerde yönetimde olurum veya olmam şahsıma ne görev verilirse yapmaya da hazırım. Adana Demirspor kongresi inşallah mavi -lacivertli camia için bir milat olacaktır. Bu vesileyle bütün kongre üyelerimizi genel kurulumuza davet ediyorum" diye konuştu.