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Gazişehir keyifli

Teknik direktör Yalçın Koşukavak’tan yoksun çalışmalarını sürdüren Gazişehir ’te yüzler gülüyor. Takımda arkadaşlığın üst seviyelerde olduğu gözlendi

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Gazişehir keyifli
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gazişehir 'te keyifler yerinde. Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından İstanbul Riva Tesislerinde düzenlenen UEFA Pro Lisan Kursuna katılması nedeniyle takımı yardımcı antrenörlerin çalıştırdığı öğrenildi. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Koşukavak, "Transfer konusunda detaycıyız. Bana da sosyal medya üzerinden sporseverler bir şeyler yazıyorlar. Ama o kadar kolay değil. Geçmişte de hızlı transferler veya çabuk karar vermeler bazı handikaplar doğuruyor. Bu demek değildir ki transferleri ağırdan alacağız. Bizim birçok oyuncuyla bağlantımız var" dedi.

YALNIZ BIRAKMIYOR
Kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ve yöneticiler takımı bir an olsun yalnız bırakmayarak Afyon kampı öncesi takıma moral aşılıyor. Futbolcuların her geçen gün artan performansı teknik heyeti sevindirirken, takımda arkadaşlığın üst seviyede olduğu gözlerden kaçmadı. Kırmızısiyahlı ekip çalışmalarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Gazişehir keyifli
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