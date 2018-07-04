Hasan Kalyoncu’dan girişimcilik atağı

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), TÜBİTAK 1512 'Teknogirişim Sermaye Desteği' Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş olma hakkı kazandı. HKÜ, girişimcilik alanında tüm bölge ve hatta ülkeye hizmet verilebilecek. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Ders, sertifika programı, seminer ve danışmanlık hizmetleri ile akademisyen ve öğrenciler nezdinde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Girişimcilik alanında hayata geçirdiğimiz son proje kapsamında HKÜ, 1512 'Teknogirişim Sermaye Desteği' (BiGG) programının birinci aşama faaliyetlerini yürütecek uygulayıcı kuruluş olmuştur. 2 yılda tamamlanacak 'SmartBigg' adlı proje kapsamında teknoloji odaklı, yenilikçi ve yaratıcı fikirleri olan ancak projelerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyacı bulunan girişimcilere; Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) Kuluçka Merkezinde ofis ve altyapı gibi fiziki imkânların ve eğitim ile mentörlük desteği verilecektir" dedi. Yılmaz: "TÜBİTAK, 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren KALİTTO tarafından başvuruların alınması, iş fikirlerinin değerlendirilmesi, uygun bulunan iş fikirlerinin iş planına dönüşme sürecinde girişimcilere ön kuluçka ve hızlandırma hizmetleri verilecektir" diye konuştu.Prof. Dr. Tamer Yılmaz sözlerini şöyle sonlandırdı: "İş planı hazırlama, iş modeli oluşturma, fikri mülkiyet hakları, şirket kurma, iş hukuku vb. eğitimler ile mentörlük faaliyetlerinin ardından teknoloji odaklı girişimciler 150 bin lira hibe alabilecek ve şirketlerini kurmak için KALİTTO aracılığıyla TÜBİTAK'a başvurabilecekler."SmartBigg projesinin hedef grubunda; dördüncü sınıf lisans ve tüm lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra bu programlardan en fazla 10 yıl önce mezun olan ve herhangi bir şirkette hissesi olmayan girişimci adayları yer alıyor. Bu kriterleri karşılayan girişimci adayları, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren "www.smartbigg.com" internet sitesinden yenilikçi iş fikirleriyle programa başvuru yapılabilecekler.