‘İhracat rakamlarındaki artış önemli’

MERSİN
Girişimci İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, "İhracat rakamlarının aralıksız olarak artıyor olması iş dünyası adına önemli" dedi. İzol, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) haziran ayı ihracat verilerinde göstergelerin üst seviyede olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 12,6 milyar dolara yükseldiğini belirten Başkan İzol, "Son 12 aylık ihracat yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı. Haziran ayı itibarıyla yıllık bazda ihracatımız 161,5 milyar dolar oldu. Göstergelerin sürekli yukarıya çıkması iş dünyası adına psikolojik bir üstünlüktür. Moral bulan iş dünyası daha çok yatırım, daha çok istihdam, daha çok ihracat peşine düşmüştür" dedi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin
Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, (TİM) tarafından açıklanan haziran ayı ihracat verilerini değerlendirerek, "Tablo gurur verici. İhracat rakamlarının önümüzdeki süreçte daha da ileriye gideceğini düşünüyoruz. Gelişen ihracat rakamlarının yanı sıra yatırımların ve istihdam oranlarının da artacağından kuşkumuz yok. Mersin sanayisinin daha iyi sonuçlar vermesi için elbirliği ile çalışmaya devam edeceğiz." dedi.