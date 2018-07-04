Kanallarda ölümlere son

Adana
'da her yıl alınan tüm önlemlere rağmen DSİ'ye ait sulama kanalında onlarca çocuk hayatını kaybederken, geride gözüyaşlı aileler bırakıyor. Bu acıların yaşanmaması için Adana Büyükşehir Belediyesi 30 bin çocuğa ücretsiz yüzme eğitimi vermeye başladı. 7-15 yaş arasındaki çocuklar, 20 havuzda verilecek 11 saatlik eğitimle hem temel yüzme tekniklerini öğrenecek, hem de keyifli dakikalar yaşayacak. HAYATLARININ BAHARINDA VEDA EDİYOR
Özellikle Kıyı Boyu Caddesi, Mavi Bulvar, Öğretmenler Bulvarı, Ege Bağatur Köprüsü ile Gülbahçesi Mahallesi ile Şakirpaşa Hava Limanı'nın arkasından geçen sulama kanalında hemen hemen her gün küçük yaşta çocukların boğulma tehlikesi atlatıyor. Kimi zaman bazı çocuklar çevreden geçen vatandaşlar ya da arkadaşlar tarafından şans eseri kurtarılırken, kimi zaman da şanslı olmayan çocuklar hayatlarının baharında yaşama veda ediyor. AİLELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR
Yetkililer ailelerin acı yaşamaması için büyük görevler düştüğüne dikkat çekerek, "Koruyucu önlem alınmasına rağmen maalesef boğulmaların önüne geçilemiyor. Aileler çocuklarını kesinlikle yalnız bırakmasın. Özellikle DSİ sulama kanalının bulunduğu bölgede oturan aileler çocuklarını bir an olsun yanlarından ayırmasınlar" diyerek uyarılarda bulundu. NASIL KAYIT YAPTIRACAKLAR?
Yüzme eğitimine dahil olmak isteyen çocukların, velileriyle birlikte yüzme havuzlarına gidip, kayıt yaptırabiliyorlar. Kayıt için çocuğun 2 adet vesikalık fotoğrafı, veli mukaffakatnamesi ve sağlık raporu getirmesinin yeterli olacağı, en yakın yüzme havuzlarının adreslerinin Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 numaralı çağrı merkezinden öğrenilebileceği belirtildi. YÜZME BİLMEYEN ÇOCUK KALMAYACAK
Adana Büyükşehir Belediyesi, sulama kanallarındaki boğulmaları önlemek amacıyla 30 bin çocuğa ücretsiz yüzme eğitimi vermeye başladı. 7-15 yaş arasındaki çocuklar, 20 havuzda verilecek 11 saatlik eğitimle hem temel yüzme tekniklerini öğrenecek, hem de neşeli saatler geçirecek. Belediye Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde 20 adet havuzda çocuklara birer saat olmak üzere haftada 3 gün, toplam 11 saat temel yüzme teknikleri eğitim veriyor.