Kayınbirader cinayeti sanıkları yargı önünde

ADANA'DA
28 Kasım 2017'de aileler arasında çıkan bir kişinin öldüğü kavganın 4'ü tutuklu 6 sanığı ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu yargılanan Ferdi Kaya, Maşallah Kaya, Nevzat Kaya kardeşler ile Fatih Akbaşlı ve tutuksuz sanıklar Hamza Kaya ile babası Ahmet Kaya katıldı. Maşallah Kaya suç üstlendi. SUÇU ÜSTLENDİ Adana
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada kavga sırasında kendisini savunmak amacıyla ateş ettiğini savunan Maşallah Kaya "Benim dışımda bizim tarafta kimsede tabanca yoktu. Çocuklarımı da bana göstermiyorlardı. Olayın başlangıç nedeni budur. Olay yerine babamı dövmeleri nedeniyle gittik." diyerek suçu üstlendi. Polisteki ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini belirten Nevzat Kaya ise suçsuz olduğunu, babasının suçu üstlenmesini istemesi üzerine o şekilde ifade verdiğini söyledi. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Eşi öldürülen Heyhat Durdu ise kendilerini arayıp tehdit ettiğini öne sürdüğü sanıklardan şikayetçi oldu. TAHLİYE YOK
Tanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi. Adana'da 28 Kasım 2017'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Yasin Durdu tabancayla öldürülmüş, kardeşi Fatih Durdu yaralanmıştı.