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’de turfanda patates hasadı sürüyor

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Niğde’de turfanda patates hasadı sürüyor
TÜRKİYE'DE patates üretiminde geçen yıl 800 bin ton rekolte ile ilk sırada yer alan 'de, turfanda patates hasadına başlandı. Raflarda 6 liraya kadar yer alan patatesin birinci kalitesi tarlada 2 liradan alıcı buldu. Niğde'nin Altunhisar ilçesinde ilk hasadı yapılan patatesin birinci kalitesi tarlada 1 lira 50 kuruş ile 2 TL arasında satılırken, ikinci kalite ürün ise 80 kuruş ile 1 TL arasında alıcı buldu. 80 dekar arazide patates üreten çiftçi İbrahim Eşsiz, Altunhisar bölgesinde ekim yapılan 4-5 bin dekar arazide bu yıl rekoltenin 30 bin ton civarında olduğunu söyledi. Tarlada toplanan patatesin aracılardan geçtikten sonra büyük şirketler tarafından Nevşehir'de depolandığını belirten Eşsiz, "Toplanılan birinci kalite patatesin 5 santimetre altındaki patatesler yarı fiyatına satılıyor" dedi.
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Niğde’de turfanda patates hasadı sürüyor
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