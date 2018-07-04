Öğrenciler uluslararası sempozyuma hazırlanıyor

YAKIN
Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Medya ve İletişim Çalışmaları alanında yüksek lisans ve doktora yapan bir grup öğrenci, siyasal iletişim dersleri kapsamında hazırladıkları makale çalışmalarını Mersin
'de yapılacak olan Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu'nda sunacaklar. İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) ve Mersin Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen uluslararası sempozyumda öğrenciler, "Ünlülerin Siyasi Propagandalarda Kullanılmasının Seçmen Davranışı Üzerindeki Etkileri," "Dijital Gözetim" ve "Bilgisayar Oyunları Üzerinden Yapılan İdeolojik Propagandalar" ile "Siyasi Video ve Posterlerin Başarısında Hicvin Rolü" konularında yaptıkları makale çalışmaları sunacaklar