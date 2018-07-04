Otomobil karşı şeride uçtu: 1 yaralı

ADANA'DA
alkollü olduğu belirtilen sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, takla açarak karşı şeride uçtu. Kazada otomobilde bulunan Muhittin Gökel, araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Ali Sepici Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Tunahan İ.'nin kullandığı 01 ZP 776 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride uçtu. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı Muhittin Gökel ise araçta sıkışarak yaralandı. İhbarı üzerine kaza yerine sevk edilen
sağlık ekibi, otomobilde sıkışan Gökel'e müdahale edemeyince itfaiyeden yardım istendi. Kaza yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 10 dakikada araçtan çıkarttığı Gökel'i sağlık ekibine teslim etti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan
Gökel'in yapılan ilk muayenesinden durumunun ciddi olduğu bildirildi.