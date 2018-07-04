Parasız market

BUGÜN NELER OLDU

Silifke ilçesinde belediye ve Türk Kızılayı Şubesi işbirliğiyle faaliyetlerini sürdüren Sosyal Market'ten 2018 yılının altı aylık süre zarfında 2 bin 537 dar gelirli vatandaş yararlandı. Silifke Belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle çalışmalarını her geçen gün yoğunlaştıran Sosyal Market, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kucak açmaya devam ediyor. İhtiyaç fazlası, ikinci el kullanılabilir nitelikteki veya kullanılmamış ayakkabı, çocuk kıyafetleri, gelinlikler ve her yaştan kesime hitap eden giyim eşyalarını sosyal markete kabul ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Turgut, şunları söyledi:" Burada her vatandaşımızın gönül zenginliği yatıyor. Her kesim destek veriyor. Silifke sosyal barışı en iyi yaşayan, kardeşliği, dostluğu en iyi sergileyen, kentlerden bir tanesi. Bu özelliklerimiz bize gurur veriyor." Kızılay Şube Başkanı Mustafa Beceren, markette paranın geçmediğini ifade ederek, "Hayırsever vatandaşlarımızın iyiliği ve cömertliği geçiyor. Dili, dini, cinsiyeti, kimliği ve kişiliği ne olursa olsun her vatandaşımız bizim için değerlidir. Yaptığımız bütün hizmetlerimiz onlar içindir" dedi.