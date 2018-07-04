Tokat gibi yanıt: Eline koluna sahip ol

MERSİN'DE
geçtiğimiz yıl bir alışveriş merkezinde annesiyle alışveriş yaparken genç bir kadını taciz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mersin
7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci celsesine, müşteki S.T ve tutuksuz yargılanan sanık S.A. ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, bilirkişi tarafından güvenlik kameralarında yapılan incelemelerin ardından hazırlanan raporu okuyarak, sanık S.A'nın aynı gün içerisinde 3 farklı kadına daha cinsel saldırı eyleminde bulunduğunun, fotoğraflarla tespit edildiğini ifade etti. Sanık S.A.'nın ifadesinde "Ben sürekli elimi kolumu sallayarak yürürüm zaten" demesine tepki gösteren duruşma hakimi, "Elin ne hikmetse bir erkeğe denk gelmemiş senin. Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü. O eline, koluna sahip çıkacaksın" diyerek tepki gösterdi. Duruşmada esasa ilişkin de savunma yapan S.A., "Cezaevine değil, dünya evine girmek istiyorum. Nişanlım var. Onunla evlenmek istiyorum. Başıma gelen şey çok kötü bir durum. Zor günler geçirdim. Yaşanmasını istemediğim bir olay geldi başıma. Özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme hakimi, sanığa cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası verdi.