Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Yaz kilolarının sorumluları: Kalorili içecekler ve dondurma

kilolarının sorumluları: Kalorili içecekler ve dondurma

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Yaz kilolarının sorumluları: Kalorili içecekler ve dondurma
TARSUS'TA özel bir hastanede diyetisyen olarak görev yapan Özge Akar Özyaman, kilo alma riskinin aylarında da önemsenmesi gerektiğini söyledi. Diyetisyen Özyaman, "Yaz aylarında sıcak hava nedeniyle vücudun su ihtiyacı artar. Bu ihtiyaç asitli-gazlı içecekler, limonata ya da meyve suyu yoluyla giderilirse beraberinde fazla kilo riski de gelir. Çünkü bu içecekler yüksek kalori içerirler. Diğer yandan yazın çok tüketilen dondurma da yüksek kalorili bir gıdadır. Dolayısıyla bunları tüketirken dikkatli olmak gerekir" dedi. Özyaman, yaz sıcaklarında deniz ve havuz kenarında geçirilen dakikaların da şekerli içecek ve dondurma tüketimi açısından riski artırdığını belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaz kilolarının sorumluları: Kalorili içecekler ve dondurma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN