Yaz kilolarının sorumluları: Kalorili içecekler ve dondurma

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özel bir hastanede diyetisyen olarak görev yapan Özge Akar Özyaman, kilo alma riskinin yaz
aylarında da önemsenmesi gerektiğini söyledi. Diyetisyen Özyaman, "Yaz aylarında sıcak hava nedeniyle vücudun su ihtiyacı artar. Bu ihtiyaç asitli-gazlı içecekler, limonata ya da meyve suyu yoluyla giderilirse beraberinde fazla kilo riski de gelir. Çünkü bu içecekler yüksek kalori içerirler. Diğer yandan yazın çok tüketilen dondurma da yüksek kalorili bir gıdadır. Dolayısıyla bunları tüketirken dikkatli olmak gerekir" dedi. Özyaman, yaz sıcaklarında deniz ve havuz kenarında geçirilen dakikaların da şekerli içecek ve dondurma tüketimi açısından riski artırdığını belirtti.