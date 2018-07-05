Adana Valiliğinden 15 Temmuz hazırlıkları

"15
Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yapılması planlanan etkinliklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen toplantı, Adana
Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Mahmut Demirtaş, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen ve tüm ülkeye en karanlık gecelerden birini yaşatan darbe girişimini bir kez daha nefretle kınadığını belirtti. Etkinliğin anlamına uygun ve en güzel şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını kaydeden Vali Demirtaş, darbe kalkışmasına karşı mücadele verirken canlarını veren şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri de saygı ve şükranla andıklarını söyledi. Vali Mahmut Demirtaş, "Millet olarak sergilenen demokrasiye bağlılık ile birlik ve beraberliğin bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz" dedi.