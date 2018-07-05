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’da termometreler 43 dereceyi gösterdi

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Adana’da termometreler 43 dereceyi gösterdi
ADANA'DA sıcaklıklar etkisini arttırarak devam ediyor. Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaklıktan bunalan vatandaşlar serinlemek için parklarda uyudu, vakit geçirdi. Yoğun sıcaklar etkisini sürdürürken, sıcaklıktan bunalan vatandaşlar serinlemek için parklara akın etti. Kimi vatandaşlar parklarda voleybol oynadı, kimileri ise ağaç gölgelerinde uyudu. Sıcaklıklardan dert yakınan bir vatandaş, "Çok sıcak yanıyoruz, parklara atıyoruz kendimizi. Havuza filan gidiyoruz, klimanın altından çıkmıyoruz. Haftaya biz de denize gideriz" diye konuştu. Sahil kesiminde yaşayan ancak işi olduğu için 'ya gelen Mehmet Ünver ise sıcaklıklardan korunmak için ağaç altlarında dinlendiklerini belirterek, "çok sıcak" dedi.
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Adana’da termometreler 43 dereceyi gösterdi
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