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FF 1. Lig takımlarından Adana
Demirspor dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Adana Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonunda gerçekleşen olağanüstü genel kurulda kulüp başkanlığına Türkiye'nin önde gelen işadamlarından Murat Sancak getirildi. Başkan Sancak'ın ilk sözü, "Herkes bu takıma sahip çıkmalı. Adana Demirspor kendi şirketim gibi yöneteceğim"
oldu. 37 MİLYON LİRA BORÇ GENEL
kurulda divan başkanlığını Cahit Sınmaz yaptı. Tek liste halinde gerçekleşen kongrede Sancak, mavi şimşeklerin yeni başkanı seçildi. Sancak, 15 gün önce kendisine teklif geldiğini belirterek, "Herkes taşın altına elini sokmalı. Şu an için 37 milyon lira borç gözüküyor. Hesaplara bakacağız ne kadar çıkacak göreceğiz. Ben verdiğim her kuruşu kulübe bağış olarak kayıt yapacağım"
dedi. "BUNDAN
sonra gelenler kusura bakmasınlar verdiklerini geri almasınlar" diye konuşan Sancak, "Bu kulüp kuramsallaşmalı. Buraya bir CEO bir de genel müdür atayacağız. Bir tane futbolcu kalmış. Acilen antrenör bulacağız, arkasından transferleri yapıp takımı kampa göndereceğiz. Bu yıl şampiyonluk sözü veremem. Kısmet olursa olur"
dedi. GÜNEŞ SENİNLE DOĞACAK "BEN
Murat Sancak olarak 1. Lig'de sürekli kalan bir kulübün başkanı olmak da istemem" diye konuşan Başkan Murat Sancak, "Bana olan desteğin azaldığını görürsem de bir dakika durmam istifa eder giderim"
dedi. Salonu dolduran taraftarın 'Murat Sancak güneş seninle doğacak'
tezahüratı karşısında mutlu olan Sancak, "Hep birlikte Adana Demirspor'u ayağa kaldıracağız"
diye konuştu. MAVI
Şimşeklerin başkanlığına getirilen Murat Sancak'ın yönetim kurulunda Şerif Güler, Süleyman Bilici, Remzi Kar, Savaş Çokduygulu, Levent Özveren, Tarkan Kulak, İmam Gazali Hıradağı, Şentürk Çalık, İsmail Tanrıverdi, Tekin Taylancı
yer aldı. Denetim Kurulu Başkanlığına Kazım Bozan, üyeliklere ise Casim Korkmaz ve Nuri Özbakır getirildi. DESTEK TOPLANTISI BU
arada Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle önceki gün düzenlenen Adana Demirspor'a destek toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Mahmut Demirtaş, Adana Demirspor'un içinde bulunduğu durumun Adana'nın zengin potansiyeli ile bağdaşmadığına dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise, Adana Demirspor'un, Adana'nın önemli bir değeri olduğunu söyledi ve siyasetten, iş dünyasına kentin tüm kesimlerinin kulübe sahip çıkıp destek olması gerektiğini söyledi.