Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a ziyaret

KANADA'NIN
Montreal kentinde düzenlenen RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası'nda Dünya Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi
Robot Futbol Takımı, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel başkanlığında, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı makamında ziyaret etti. MÜTEVELLI
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Robot Futbol Takımı ekibi Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'a, Yakın Doğu Üniversitesi 3D Laboratuarında mekanik ve elektronik tasarımları yapılan ve yapay zeka kodlamaları % 100 Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geliştirilen Robot Futbol Takımının başarıya giden yolunu anlattı. ZIYARETTE, 2050 yılında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupasında şampiyon olacak takımla, Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımının bir dostluk maçı yapabilmenin hedef olarak belirlendiği de ifade edildi.
Ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarında geliştirilen Bioyazıcı ile organ ve doku üretileceği açıklandı.