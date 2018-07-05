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Katil torun çark etti

NAZAN ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018
Katil torun çark etti
ADANA'DA babaannesi Elif Tul'u (83) kendisine para vermediği gerekçesiyle öldürdüğünü emniyette itiraf eden İsmail Canik'in (27) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık, emniyette baskı altında ifade verdiği ileri sürerek, "Babam öldükten sonra bize o baktı. Nasıl öldüreyim?" diyerek çark etti. Olay 14 Nisan'da Kavaklı Mahallesi'nde yaşandı. Yalnız yaşayan Elif Tul'dan haber alamayan çocukları annelerini öldürülmüş şekilde buldu. Gözaltına alınan İsmail Canik, çapraz sorguda babaannesini 500 lira vermediği için öldürdüğünü itiraf etti. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık çark etti.

İFADE DEĞİŞTİRDİ
Canik, polis baskısıyla suçu kabul ettiğini söyleyerek, "Babam öldükten sonra bize babaannem baktı. Öldürmem için neden yoktu. Ben öldürmedim" dedi. Ayşe Huylu, annesini kim öldürdüyse şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme, sanığın telefon kayıtlarının istenmesi için duruşmayı erteledi.
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Katil torun çark etti
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