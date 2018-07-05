Klima açmayan şoförlere ceza

Adana
Büyükşehir Belediyesi trafik zabıta ekipleri, bunaltıcı yaz sıcaklarında Adana'da dolmuş ve özel halk otobüslerinde klima çalıştırılmadığı yönündeki şikayetlerin artması üzerine toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği kapsamındaki denetimlerde dolmuşları ve halk otobüslerini durduran zabıta trafik ekipleri, araçlara binerek klimaların çalışıp, çalışmadığını kontrol etti. ŞOFÖRLER UYARILDI
Kliması çalışmayan toplu taşıma araçlarına cezai işlem yapan zabıta ekipleri, aynı zamanda dolmuşların ve özel halk otobüslerinin genel temizliği, koltukların kirliliği, yırtık olması, sigara içmemesi konularında şoförlere uyarılarda bulundu. Zabıta Daire Başkanlığı'nın toplu taşıma araçlarında vatandaşların serin, konforlu ve rahat yolculuk yapması amacıyla gerçekleştirdiği denetimler memnuniyetle karşılandı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Kadir Tüylü, 4'ü araç 2'si motorize ekip olmak üzere 18 kişilik ekiple denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, "Toplu taşıma araçlarında klima açılmadığı yönünde aşırı derecede şikayetler aldık. Son bir ay içinde 976 aracı kontrol ettik. Bunlardan 283 tanesine klima açmadığı için ceza yazdık. Bir yıl içerisinde 3 defa klimadan ceza yiyen aracı encümen kararıyla 10 gün bağlayacağız. Denetimlerimiz aralıksız sürecek" dedi.