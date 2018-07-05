Kursiyerlerden ebru sanatı sergisi

Kısa adı KAMEK olan Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları'na katılan kursiyerlerin yaptığı eserlerin sergilendiği Ebru Sanatı Resim Sergisi açıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen serginin açılışına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, Mesleki Eğitim Şube Müdürü Mustafa Tuncer Okumuş, Engelliler Şube Müdürü Mehmet Fatih Akşam ile kursiyerlerin katıldı. SANATIN YANINDAYIZ
Genel Sekreter Züver Çetinkaya, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak sanata destek olmaya devam ettiklerini belirterek, "Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğümüzle beraber birçok kursiyerimize değişik alanlarda kurslar verdik. Bu kursları vermemizdeki amacımız vatandaşlarımızın el ve mesleki becerilerini geliştirmek olduğu gibi aynı zamanda sanat alanında da vatandaşlarımızın becerilerini geliştirmeye yönelik kadim medeniyetimizin süregelen birçok sanat dalını devam ettirmek adına birçok kursları düzenliyoruz" dedi. KATILIM BELGELERİNİ VERDİ
40 kursiyerin üç aylık süre zarfında yaptığı çalışmalar arasından seçilen 70 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Çetinkaya, "Burada gördük ki ebru sanatı ile birlikte tezhip, hat ve katı sanatını harmanlayarak güzel bir sergi ortaya çıkarmışlar. Bu kursiyer arkadaşlarımız profesyonel olmamalarına rağmen hakikaten çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar. Üstelik bazı eserlerde yine tek kursiyer tarafından yapılmak üzere ebru sanatı, hat sanatı ve tezhip sanatı hepsi aynı eserde birleşmiş" dedi. Çetinkaya, kursiyerlere katılım belgelerini verdi.