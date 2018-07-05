Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Melih ABİ: Büyükşehir maaşları ödedi çalışanlar nefes aldı

Melih ABİ: maaşları ödedi çalışanlar nefes aldı

Giriş Tarihi: 5.7.2018

Adana'da Yenidoğan 5 Ocak Cami cemaatinden biri Belediyesinde çalışan yakınının maaş alamadığından yakındı.
Konuyu araştırdım.
Maaşların ne zaman ödeneceğini sordum.
Öyle ya insanlar ev geçindiriyor.
Belediye yetkilileri ödemelerin büyük bölümünün yapıldığını söyledi.
Çalışanlar maaşlarını aldı.
Sadece Haziran maaşları içeride.
O da en kısa zamanda ödenecek.
Personelin içi rahat olsun.

***

Toz toprak yiyeceklerin içinde

Yol yapma mevsimi geldi.
Ama hala şikayet alıyorum.
Belediyeler bu şikayetleri neden dikkate almıyor.
Özellikle de Seyhan Belediyesi… Sucuzade Mahallesi 30009 nolu sokağın yolu hala yapılmadı. Üstüne üstlük burada esnaf çok.
Yani kebapçı, börekçi gibi esnaflar mağdur.
Bozuk yolun tozu toprağı yiyeceklere karışıyor.
Zeydan Başkan yap şu yolları.
Esnafa da diğer sakinlere de çile çektirme.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Melih ABİ: Büyükşehir maaşları ödedi çalışanlar nefes aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN