Melih ABİ: Büyükşehir maaşları ödedi çalışanlar nefes aldı

Adana'da Yenidoğan 5 Ocak Cami cemaatinden biri Büyükşehir Belediyesinde çalışan yakınının maaş alamadığından yakındı.

Konuyu araştırdım.

Maaşların ne zaman ödeneceğini sordum.

Öyle ya insanlar ev geçindiriyor.

Belediye yetkilileri ödemelerin büyük bölümünün yapıldığını söyledi.

Çalışanlar maaşlarını aldı.

Sadece Haziran maaşları içeride.

O da en kısa zamanda ödenecek.

Personelin içi rahat olsun.

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Toz toprak yiyeceklerin içinde



Yol yapma mevsimi geldi.

Ama hala şikayet alıyorum.

Belediyeler bu şikayetleri neden dikkate almıyor.

Özellikle de Seyhan Belediyesi… Sucuzade Mahallesi 30009 nolu sokağın yolu hala yapılmadı. Üstüne üstlük burada esnaf çok.

Yani kebapçı, börekçi gibi esnaflar mağdur.

Bozuk yolun tozu toprağı yiyeceklere karışıyor.

Zeydan Başkan yap şu yolları.

Esnafa da diğer sakinlere de çile çektirme.