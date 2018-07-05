Öğrenciler mezuniyet balosunda eğlendi

ADANA
Final Okulları mezuniyet heyecanını yaşamaya devam ediyor. Ortaokul bölümünden mezun olan öğrenciler muhteşem bir balo ile yeni bir hayata 'merhaba' dedi. Adana
Final Okulları yöneticileri, öğretmenleri, velileri ve öğrencilerinin katıldığı mezuniyet balosu Seyhan Oteli'nin havuz başında yapıldı. Öğrenciler, yoğun bir tempo ile tamamladıkları ortaöğretimin ardından gecede gönüllerince eğlendi. Okul yöneticileri ve öğretmenleri ile birlikte pasta kesip şarkılar söyleyen gençler gecenin sonunda havuza atlayarak başarı ile tamamladıkları yılın keyfini çıkardı. Öğrenciler gecenin sonunda öğretmenleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.