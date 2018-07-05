Safarinin Türkiye adresi Gaziantep Hayvanat Bahçesi

TÜRKİYE'NİN
en büyüğü olan Gaziantep
Hayvanat Bahçesi, bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon 780 bin ziyaretçi sayısına ulaşarak yeni bir rekora imza attı. 23 kilometre gezi alanı bulunan hayvanat bahçesindeki Safari Park, insanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. ABD, Almanya ve Hollanda'nın yanı sıra Afrika ülkelerinden de ziyaretçilerin geldiğini söyleyen Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, "İnsanların Afrika'ya gitmelerine gerek yok" dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Burç Ormanı Doğal Hayatı Koruma ve Rekreasyon Projesi' kapsamında bin dönüm arazi üzerine kurulan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde toplamda 325 türden 7 bin 100 hayvan barınıyor. 1998 yılında yapımına başlanan ve 2001 yılında hizmete açılan hayvanat bahçesi yüz ölçümü ve barındığı türler açısından, Avrupa'nın ikincisi dünyanın ise dördüncüsü sırasında yer alıyor. Barındırdığı yırtıcı türlerden kafes hayvanlarına Amerika, Afrika ve Asya gibi çeşitli ülke ve kıtalarda bulunan endemik türlere kadar binlerce hayvan barındıran Gaziantep Hayvanat Bahçesi, hafta içi her gün yaklaşık 4 bin ile 4 bin 500, hafta sonuysa günlük 17 ila 18 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. 2017 yılında 3 buçuk milyon kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçesini bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon 780 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı ile rekorları alt üst eden hayvanat bahçesinde ziyaretçiler binlerce hayvan türünü bir arada görmenin yanı sıra doğa ile iç içe bir ortamda vakit geçirebilmenin keyfini sürüyor.