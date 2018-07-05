Suçlanan hala: Azmettirmedim

ADANA'DA
10 yıl önce işlenen cinayetin intikamı için öldürüldüğü öne sürülen büfeci Seydi Özacar'ın (46) katil zanlıları 2'si tutuklu 11 sanığın yargılamasına devam edildi. Serdar Kartal(26), cinayeti kan gütme saiki ile değil, tesadüfen işlediğini ileri sürdü. Kardeşinin intikamı için yeğenini cinayete azmettirdiği ileri sürülen hala Gülhan Alpaslan ise " İftira atılıyor. Kimseyi öldürmek için azmettirmedim." dedi. İlk olay, 10 yıl önce meydana geldi. İddialara göre Seydi Özacar'ın kardeşi Fırat Özacar (40) Tuncay Kartal'a 50 lira borç para verdi. Kartal, borcunu ödemedi. Bu nedenle Fırat Özacar, Tuncay Kartal'a, "Borcunu çok geciktirdin. 50 değil, 70 lira vereceksin" dedi. İki kişi arasında kavga çıktı. Fırat Özacar tabancayla Tuncay Kartal'ı öldürmek isterken yanındaki kardeşi Mehmet Kartal'ı öldürdü. Fırat Özacar 16 yıl hapse mahkum edildi. Bu nedenle iki aile arasında husumet oluştu. İddianamede 13 Mayıs' 2017'de Hasret Büfe'de Seydi Özacar cinayetinin, 10 yıl önce borç yüzünden Fırat Özacar tarafından öldürülen Mehmet Kartal'ın çocukları Serdar(26) ve Aziz Kartal24) tarafından kan gütme saiki ile işlendiği belirtildi. Savcı, şüphelilerin annesi ve 2 halasının azmettirici olduğuna dikkat çekti. 1'i tutuklu 2 kardeş hakkında "kan gütme saiki öldürme" den dava açıldı. 2'si 9 sanık hakkında ise müebbet ve 5'er yıla kadar hapis istendi. Adana
9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada Serdar Kartal, tesadüfen gittiği büfede, Seydi Özacar'ın kendisine "Burada ne geziyorsun. Babanı öldürdük. Senide mi öldürelim?" dedikten sonra elini tezgahın altına attığını, onu görünce de korkutmak için silahını ateşleyip, kaçtığını öne sürdü. Serdar Kartal, "Öldürecek olsam babamı öldüren ve cezaevinden izne çıkan Fırat'ı öldürürdüm. Daha fazla ceza almam için kan davasına döküyorlar. Öldürsem 10 yıl beklemezdim" dedi. Suçlanan tutuklu hala Gülhan Alpaslan ise, iftira atıldığını kimseyi azmettirmediğini ileri sürerek tahliyesine istedi. Diğer sanıklar suçsuz olduklarını söyledi. Ölenin yakınları ise olayın kan davası için intikam olduğunu tekrarladı ve sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.