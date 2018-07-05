Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > TDF’den Mersin belediye başkanlarına plaket verildi

TDF’den belediye başkanlarına plaket verildi

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Yenal Gürsu Abayaz, ‘Medetsiz Dağı Zirve’ faaliyetlerine verilen destekten dolayı belediye başkanlarına plaket verd

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018
TDF’den Mersin belediye başkanlarına plaket verildi
Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Yenal Gürsu Abayaz 'Medetsiz Dağı Zirve' faaliyetlerine verdiği desteklerden dolayı belediye başkanları ve oda başkanına teşekkür plaketi verdi. Gelecekte milli sporcuların çıkartılması amacı ile yeni projeler hazırladıklarını kaydeden Abayaz, bu projelerin hayata geçirilmesinde belediyelerden de destek beklediklerini vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Belediye olarak dağcılık sporuna proje hazırlanması kaydıyla her türlü desteği vereceğiz" dedi. MERSIN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Bölgemizde dağcılık faaliyetini yürütecek çok elverişli yerler var. Erdemli'de Kayacı Vadisi, Çamlıyayla'da saklı cennet denilen Kisecik Kanyonu, Silifke'de Aksıfat Kanyonu var. Bu güzelim eşi benzeri bulunmayan kanyonlar böylelikle tanınmış olur. Bu sayede hem yurt içi hem de yurt dışından binlerce sporcu buralara akın eder'' diye konuştu. ERDEMLI Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da artık spor yapmanın çeşitlendirilmesinin önemli olduğunu hatırlatarak, "Erdemli Belediyesi olarak bu gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Geleceğimiz gençlerimizin bilgisayar başlarında ve kahvehane köşelerinde heba olmamaları için belediye olarak spor işlerine bakan müdürlükler kurduk. Gençlerimizin spor yapmaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayız" diye sözlerini sonlandırdı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TDF’den Mersin belediye başkanlarına plaket verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN