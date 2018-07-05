TDF’den Mersin belediye başkanlarına plaket verildi

T
ürkiye Dağcılık Federasyonu Mersin
İl Temsilcisi Yenal Gürsu Abayaz 'Medetsiz Dağı Zirve'
faaliyetlerine verdiği desteklerden dolayı belediye başkanları ve oda başkanına teşekkür plaketi verdi. Gelecekte milli sporcuların çıkartılması amacı ile yeni projeler hazırladıklarını kaydeden Abayaz, bu projelerin hayata geçirilmesinde belediyelerden de destek beklediklerini vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Belediye olarak dağcılık sporuna proje hazırlanması kaydıyla her türlü desteği vereceğiz"
dedi. MERSIN
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Bölgemizde dağcılık faaliyetini yürütecek çok elverişli yerler var. Erdemli'de Kayacı Vadisi, Çamlıyayla'da saklı cennet denilen Kisecik Kanyonu, Silifke'de Aksıfat Kanyonu var. Bu güzelim eşi benzeri bulunmayan kanyonlar böylelikle tanınmış olur. Bu sayede hem yurt içi hem de yurt dışından binlerce sporcu buralara akın eder''
diye konuştu. ERDEMLI
Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da artık spor yapmanın çeşitlendirilmesinin önemli olduğunu hatırlatarak, "Erdemli Belediyesi olarak bu gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Geleceğimiz gençlerimizin bilgisayar başlarında ve kahvehane köşelerinde heba olmamaları için belediye olarak spor işlerine bakan müdürlükler kurduk. Gençlerimizin spor yapmaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayız"
diye sözlerini sonlandırdı.