Yüreğir’e 4’üncü kapalı semt pazarı

Adana
'nın Merkez Yüreğir İlçe Belediyesi tarafından Serinevler, PTT Evleri ve Atakent'in ardından Yavuzlar, Sinanpaşa ve Akıncılar Mahallesi sakinlerinin ortak kullanacağı 4'üncü Kapalı Semt Pazarı inşaatının çalışmalarına başlandı. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Hiç kimsenin hayal bile edemediği hizmetleri ilçemize kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz" dedi. HEDEF BÜYÜK
Yüreğir'de ilkleri gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Çelikcan, "Yüreğirli vatandaşlarımızın daha nezih ortamlarda alışveriş keyfini yaşamaları için ilçemizi kapalı semt pazarları ile donatıyoruz. Serinevler, PTT Evleri ve Atakent Mahallelerimizin ardından Yüreğir'in 4'üncü kapalı semt pazarını Yavuzlar, Akıncılar ve Sinanpaşa Mahallesi sakinlerimizin ortak kullanımına sunacağız. Çalışmalarımız başladı. Hedefimiz büyük" diye konuştu. "KİRLİLİK ORTADAN KALKACAK"
Çok amaçlı olarak yapılan pazarların vatandaşlar tarafından farklı şekillerde faydalandığını da vurgulayan Çelikcan, "Semt pazarının olmadığı günlerde gençlerimizin spor yapabileceği bir şekilde düzenleme yapıyoruz. Buraları derneklerimiz, sivil toplum örgütlerimiz kermes ve toplantı amaçlı olarak da kullanabilecekler. Kurban Bayramı'nda ise kesim merkezleri olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Yüreğir'de görüntü kirliliği de ortadan kalkacak" dedi.