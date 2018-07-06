17 yıl önce boşandığı eşinin kardeşini ve amcasını öldürdü

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Merkez Dulkadiroğlu İlçesi'nde 44 yaşındaki Aladdin Çiftçi, 17 yıl önce boşandığı eşi Dürdane Ölübey'in kardeşi Mehmet (38) ile amcası Atilla Ölübey'i (51) av tüfeğiyle öldürdü. Çifte cinayet Şerefoğlu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Aladdin Çiftçi, boşandığı eşi ve yakınlarıyla husumet yaşamaya başladı. Önceki gün Aladdin Çiftçi, mahallede karşılaştığı eski eşinin kardeşi Mehmet ve amcası Atilla Ölübey ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, Aladdin Çiftçi, av tüfeği ile ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan amca ve yeğen kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Acı haberi duyan ve hastaneye akın eden Ölübey ailesinin yakınları sinir krizleri geçirip, gözyaşı döktü. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Aladdin Çiftçi, jandarma ekipleri tarafından suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Çiftçi, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Hayatını kaybeden amca ve yeğen toprağa verildi.