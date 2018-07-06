6 günde iki tren kazası iki mucize kurtuluş

Adana
'da motosikletle birlikte hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen Fuat Şeker'e tren çarptı. Şeker, motosikletin arkasında bulunan ve tren geldiği sırada motosikleti rayların kenarına çeken Çağrı Kol, sayesinde kazayı yaralanarak atlattı. Bariyerli geçişi sisteminin bulunmadığı hemzemin geçit üzerinde geçtiğimiz hafta yolcu treni, karpuz yüklü kamyonete çarpmış ve sürücü Ali Polat Demir (35) mucize eseri kurtulmuştu. Aynı yerde son 6 günde ikinci kez kaza meydana gelmesi vatandaşı çileden çıkarttı. MOTOSİKLET ANİDEN DURDU
Olay Yüreğir ilçesi İncirlik Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Fuat Şeker ile Çağrı Kol, motosikletle birlikte hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek istedi. İddiaya göre; motosiklet rayların üzerinde aniden durdu. Motosikletin arkasında oturan Çağrı Kol, arkadaşının üzerinde bulunduğu motosikleti raylardan kenara çekmeye çalıştı ancak Elazığ'dan Adana'ya giden makinistler Hakan Bahar ve Ahmet Abuşka'nın kullandığı yolcu treninden kaçamadı. Fuat Şeker, kaza sonucu yolun kenarına savruldu. Hemzemin geçitte sürekli kazanın olduğunu belirten çevre sakinleri, "Geçen hafta karpuz yüklü kamyonetiyle yolun karşısına geçmeye çalışan sürücü kazaya karıştı. Adam mucize eseri kurtuldu. Kazadan 6 gün sonra bu olay yaşandı. Yaklaşık bir ay önce çobanın 55 koyunu telef oldu. Levhadan başka bir hiç önlem yok. Hemzemin geçide kontrollü geçiş sistemi koymaları için illa birisinin ölmesi mi gerekiyor?" diyerek tepkilerini gösterdi. HASTANEYE KALDIRILDI
Arkadaşının başından ve bacağından yaralandığını gören Çağrı Kol, ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genç adamı Yeni Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Bu sırada trendeki yolcuların kazayı cep telefonlarıyla çekip sosyal medyada canlı olarak yayınlaması dikkat çekti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yolcu treni seferine devam ederken, kazaya karışan motosiklet çekici tarafından çekildi.