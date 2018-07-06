7 Ocak Stadyumu yeni sezon için hazır

OSMANIYE
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu
, 7 Ocak Şehir Stadyumu
'nun 2018-2019 sezonuna hazır olduğunu belirtti. Stadyumda incelemelerde bulunarak görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Müdür Loğoğlu
, sahadaki çimin genel durumu, müsabaka takvimi, kök durumlarının incelenerek çim besleme, gübre programları düzenlenmesinin yapıldığını söyledi. MÜDÜR
Loğoğlu, "Takımımız Osmaniyespor FK, 3'üncü Ligde mücadele veriyor. Yeni sezonda saha şartları olumlu olması için İl müdürlüğü olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Stadyumun ekiplerimiz çalışmalarını tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. Grupta mücadele eden takımları misafir etmek için hazırız"
diye konuştu.