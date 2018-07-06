Altyapı atağı

TFF
1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep
Futbol Kulübü, kurumsallaşma ve geleceğe yönelik yatırımlara ara vermeden devam ediyor. Kulüp bünyesinde ilk kez düzenlenen 2001 ve 2007 yaş arası seçmelere, genç futbolcu adayları yoğun ilgi gösteriyor.
Alt yapı koordinatörü İsmail Acar gözetiminde gerçekleştirilen seçmelere, üç günde 750 futbolcu adayı başvuru yaptı. ACAR,
gençlerin ilgisinin kendilerinde mutluluk yaşattığını ifade ederek, "Gaziantep futbolunu hak ettiği seviyeye getirebilmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bu doğrultuda ilk kez alt yapı seçmeleri düzenledik ve gerçekten katılım bizleri oldukça sevindirdi. Yarın son bulacak olan seçmelerde bu sayının toplam bin 500'ü geçeceğini tahmin ediyoruz"
dedi.