Araç geçerken evler sallanıyor kimse yolu yapmıyor

Şakirpaşa'ndeki yol kazınmış fakat doldurulmamış.

Oradan araçlar geçerken çevredeki evler sallanıyor.

Evler çökebilir yani.

Tedbir alınması şart.

Can kaybı da yaşanabilir.

Yunus Aldatmaz oradaki esnafların da yol yüzünden sıkıntılı olduğunu belirtiyor.

Yapın şu yolu kardeşim.

İşin takipçisiyim.

Facia gelmeden uyarı vazifemi yapacağım.

Açın kulaklarınızı duyuyor musunuz beni?

***

Yumurtalık'ta susuz yaz



Yumurtalık yazları insan kaynıyor.

İğne atsan yere düşmez.

Bu kadar yoğun yani.

İnsanlar dinlenmek için burayı seçiyor.

Ancak gelenler dertli.

Su yok!

Vatandaş nasıl temizlenecek.

Susuz olur mu arkadaş?

En temel ihtiyacı karşılayamazsan belediyecilik hizmetini veremezsin.

Arıza varsa yapın insanlar suya kavuşsun.

Koca ilçe halkı çamaşırlarını bile yıkayamıyor haberiniz olsun.

İnsanların tatilini burnundan geldi.