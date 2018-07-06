Başkan Çakın: Spor medyası görevini yaptı

TÜRKIYE
Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana
Şube Başkanı Kurtul Çakın, sıkıntılı bir dönemin ardından yönetime kavuşan TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un çok daha iyi yerlere geleceğini söyledi. Çakın, "Adeta bir girdap içerisine girerek bunalımlı günler geçiren Adana'nın tarihi başarılarla dolu kulübü Adana Demirspor'un yaşatılması adına ellerini taşın altına koyarak gazetelerinde, televizyonlarında, radyolarında, dergilerinde, internet sitelerinde gündem yaratarak önemli bir görevi yerine getiren spor basınının değerli kalemlerine teşekkür ediyoruz. Spor basınının yaptığı bu son görevle ne denli güçlü olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Adana Demirspor için güzel günlerin yaşanması, hasret kaldığı süper lige çıkacağına olan inancımız tamdır" dedi.