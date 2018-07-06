Biber üreticilerinin yüzü sıcak ile güldü

Gaziantep
'te sıcak hava en çok, kurutmalık denilen oyulmuş ve kurutulmuş sebze işi yapanların yüzünü güldürüyor. Kurutulmak için araziye çıkartılan sebzeler, sıcaklığa bağlı olarak kalitesi artıyor. Osmanlı mutfağının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebzeler, yüzyıllardır Türk mutfağındaki yerini hiç kaybetmiyor. Özellikle kışın tüketilmek için sadece evlerde üretilen kurutmalıklar, son yıllarda toplu halde üretilip dünya pazarına sunulmaya başlandı. Gaziantep'te her gün milyonlarca sebze oyularak, kurutulmak için çatı olarak adlandırılan sırıklarda güneşe bırakılıp kurutuluyor. Aralarında patlıcan, biber, kabak gibi sebzelerin bulunduğu kurutmalıklar, yüzlerce kişi için geçim kaynağı da oluyor. Kurutmalıklar için en az 40 derece sıcaklık gerekirken, kentteki aşırı sıcaklar kurutmalık işi yapanları mutlu ediyor. Güneşe bırakılan kurutmalıklar bir ile iki hafta sonra toplanıp soğuk ülkelere ihraç ediliyor. GEÇİM KAYNAĞI
Asiye Özyaprak kazançlarının güneşe bağlı olduğunu belirterek, "Kışın en güzel yiyeceklerinden birsi olan kurutmalıkla dolma yapılıyor. Oyup, kurutuyoruz. Hava sıcaklığı çok önemli hava ne kadar sıcak olursa kurutmalıklarımız o kadar güzel oluyor. Kurutmalıkları depoda saklayıp, isteyen bayilere satıyoruz. Yurt içinde de satıyoruz, özellikle soğuk ülkelere ihracatımız oluyor" dedi. Mehmet Özyaprak ise, geçim kaynağı olduğunu söyledi.