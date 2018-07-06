Demirtaş: Devletimiz çiftçilerimizin yanında

ADANA
Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Sarıçam Ziraat Odası Başkanı Ali Mehmet Sarsal, Karataş Mustafa Yeşilyaprak ve Ceyhan Ziraat Odası Genel Sekreteri İbrahim İldeş ile bir araya geldi. Vali Demirtaş, "Devletimiz çiftçilerimizin her konuda yanında ve destekçisidir" dedi. AKDENİZ SİNEĞİ Adana
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammed Ali Tekin'in de bulunduğu toplantıda oda başkanlarından tarım konusunda bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alığını söyleyen Vali Demirtaş, "Seyhan, Ceyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Karataş İlçe Ziraat Odası Başkanlarımız ile bir araya gelerek, Akdeniz meyve sineği mücadelesi hakkında fikir alışverişinde bulunduk" dedi. ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ağaçta kalan ve yere dökülen meyvelerin acilen toplatılması gerektiğini dile getiren Vali Demirtaş, "Akdeniz meyve sineği mücadelesi konusunda gerekli ilaçlama çalışmalarının bir an önce yapılması ve arazilerin sürülmesi konusunda çiftçilerimiz ile birlikte ortak hareket edip, saha çalışmalarına hız verilmesi gerekmektedir. Tarım İl Müdürlüğümüz çiftçilerimizi gerekli bilgilendirme çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.