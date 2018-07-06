Devletimiz her zaman yanımızda 2015 yılında PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen polis memuru Hasan Aslan’ın eşi Selvi Aslan, “Devletimizin desteğini her zaman yanımızda görüyoruz” dedi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU 2015 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK terör örgütü tarafından zırhlı polis aracına roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen 2 çocuk babası polis Hasan Aslan'ın ailesini yaralarını sarıyor. Eşinin şehit düştüğünden sonra devletin ihtiyaçlarını karşıladığını ve çocuklarına her zaman babalık yaptığını söyleyen acılı eş Selvi Aslan, "Allah devlet büyüklerimizden razı olsun, başımızda Erdoğan olduğu sürece boynumuz bükülmez "dedi. Erdoğan'ın seçimi kazanması için dua ettiğini söyleyen şehit eşi Aslan, "Tüm Türkiye'nin sevgisini kazanmış bir kişi beklediği gibi oy çoğunluğunu aldı. Hükümetimiz çocuklarımı kendi çocuklarından ayırt etmediler. Hala elleri sürekli onların üzerinde ne ihtiyaçları olursa anında yardımlarına koşuyorlar. Hasan şehit olduktan sonra hayat ne gösteriyor, ne yapacağım diye düşünmeye başladım. Allah, Gaziantep 'teki bütün yöneticilerden ve hükümetimizden binlerce kez razı olsun" diye konuştu. Eşi şehit olmadan önce babasıyla sohbetini aktaran Aslan, "Eşim Şehit olmadan önce rahmetli babam, Erdoğan'ın başa gelmesinden sonra bir daha gitmemesi için bizlere vebal bıraktı. 'Ne olursa olsun Erdoğan'ı bırakmayın' dedi. Bizlerin de görüşü Erdoğan'dan yana onun yolu bizim yolumuzdur. 2023 hedefimize adım adım ilerliyoruz" diye konuştu. Şehidin babası Mehmet Aslan ise, "Ülkemizin geleceği ve devletimizin bekası için desteklediğimiz Cumhur İttifakı kazandı. Diğer partiler bizim düşüncelerimize ve ideallerimize ters düşer. Bizleri öldüren ülkemizi bölüp, karıştıran, bayrağımızda vatanımızda gözü olan alçakları desteklemek bizlere yakışmaz. Biz milli ve manevi duygular içerisinde vatanı milleti seven muhafazakar bir aile yapımız var" şeklinde konuştu.