Ev ekonomisine katkı sağlayacaklar

Tarsus İlçe Belediyesi tarafından organize edilen ve tamamının kadınların satış yapacağı Hanımeli Pazarı açıldı. Bölgede ilk olma özelliğini taşıyan Hanımeli Pazarı'nda satış yapan kadınlar, hem el emeği, göz nurlarını sergileyecekler hem de aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Her hafta pazartesi günü Turkuaz Pazarı yerinde kurulacak olan Hanımeli pazarının ziyaret eden Belediye Başkanı Şevket Can, satış yapan kadınlarla sohbet etti. Başkan Can, "Her hafta pazartesi günü kurulacak olan Hanımeli Pazarının ilkini bu hafta açmış bulunuyoruz. Buradaki bütün satıcı ve esnaflarımızın hepsi kadınlardan oluşuyor. El emeği göz nuru ürünlerin alışverişi için bütün hemşerilerimizi Hanımeli Pazarına bekliyoruz. İlerleyen günlerde resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Bu pazarı Tarsus'ta değil Çukurova'da hatta tüm Türkiye'de tanıtımını yaparak başarıya ulaştıracağız" dedi.