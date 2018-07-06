Hatay’da rehber niteliğinde bir kitap

ARAŞTIRMACI
Mithat Kalaycıoğlu, tarafından hazırlanan Hatay
Halk Bilimi adlı kitaba ilgi her geçen gün artıyor. Kente gelen misafirlere rehberlik yapabilecek kadar geniş bir içeriği olan Hatay Halk Bilimi Kitabı, Gazeteci-Yazar ve Halk Bilimci Mithat Kalaycıoğlu'nun Hatay'a kazandırdığı en önemli eserlerden biri olarak nitelendiriliyor. İçeriğinde Hatay'ın ören yerlerinden tutun, edebiyatına, manilerinden türkülerine, yemeklerinden unutulmaya yüz tutmuş zanaatlarına, manilerinden türkülerine, meze kültüründen yemeklerine, han ve hamamlar gibi tarihi yapılarından, düğün geleneklerine kadar içerisinde Hatay ile ilgili her şeyi bulabileceğiniz kitap, ilgi görmeye devam ediyor.