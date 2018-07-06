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İletişim fakültesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Giriş Tarihi: 6.7.2018
İletişim fakültesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi
YAKIN Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyet töreni Büyük Kütüphane Salon 4'te gerçekleştirildi. Törene, Rektör yardımcısı Doç. Dr.Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci, enstitü müdürleri, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci, "Bizlerin varlık nedeni olan öğrencilerimiz ve onların aileleriyle bir arada olmaktan gurur duyuyorum. Başarının ardından gelen ödül her zaman yeni bir başlangıcı işaret eder. Bu nedenle bugün bir bitişi değil, başlangıcı kutlarken, heyecanı ve coşkuyu yaşıyoruz. Bizler için ayrı ayrı değer taşıyan öğrencilerimiz, Yakın Doğu Ailesinin birer parçası olarak çalışma hayatına adım atacaklar" dedi.
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İletişim fakültesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi
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