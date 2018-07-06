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Koyunlu ‘kamuflaj’

’da içinde koyun ve yem bulunan minibüse bağlı römorkta 60 bin uyuşturucu hap ve 9 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Koyunlu ‘kamuflaj’
ADANA'DA, içinde koyun ve yem bulunan minibüse bağlı römorkta yapılan aramada 60 bin uyuşturucu hap ve 9 kilo 450 gram esrar bulundu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri minibüsü Tarsus--Gaziantep Otoyolu'nda yaptığı uygulamada durdurdu. Eğitimli köpeğin tepki vermesi üzerine içinde koyun ve yem bulunan minibüse bağlı römorkta arama yapıldı. Aramada, yemler arasına gizlenmiş 60 pakette 60 bin uyuşturucu hap, 47 pakette 9 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan T.E. (29), tutuklandı.
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Koyunlu ‘kamuflaj’
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